Datbim : A la découverte de la plateforme unique Open-datBIM

Nos engagements

datBIM SA est très impliqué dans les travaux de normalisation et dans les groupes de travail AFNOR et PPBIM (XP P07-150). Cet engagement et une garantie de compatibilité et d'évolution de la plateforme vers les futurs standards.

Pourquoi une plateforme telle que Open-datBIM et qu'y trouverez-vous ?

datBIM SA met à disposition de tous les acteurs de la construction des données structurées utilisables dans les différents types de logiciels métiers qui ont développé un connecteur.

Chaque acteur doit trouver le niveau d'information nécessaire à l'exploitation de ses données : données techniques et/ou objets 3D.

Nous avons pris le parti de privilégier l'accès à la donnée plutôt qu'à la seule géométrie.

Open-datBIM héberge tous les produits de la construction : ceux des fabricants mais aussi les 1ers objets génériques disponibles.

Le dénominateur commun entre tous ces fabricants de matériaux est leur capacité à délivrer les caractéristiques techniques structurées de leurs produits et une éventuelle géométrie.

Des milliers de produits ne sont pas modélisables en tant que tels. Comment représenter de la peinture, de l'enduit de façade, des films de sous toitures, des parpaings, des briques, …, à l'aide d'objets 3D ?

Ces produits peuvent être visualisés à l'aide de textures ou de nuanciers de couleurs ou des propriétés physiques qui viennent s'appliquer sur des objets 3D existants et modélisés par l'architecte. En général c'est la maquette numérique qui sert de réceptacle aux données des fabricants.

Pour que tous les prescripteurs puissent trouver tous les produits nécessaires à la construction, il faut pouvoir référencer tous les produits, même ceux qui ne peuvent être modélisés sous forme d'un objet géométrique !

C'est la raison d'être d'Open-datBIM !

Un contenu BIM accessible à tous au travers de tous types de logiciels métiers et pas seulement la CAO.

Rappel des fonctionnalités de la plateforme

Open-datBIM est reconnue aujourd'hui comme la plateforme de données incontournable pour tous les acteurs de la construction :

Plateforme accessible gratuitement à tous

Données « BIM » exploitables par tous les Acteurs : architectes, économistes, bureaux d'études, entreprises, maîtres d'ouvrages etc

Données mises à jour par le fabricant

Moteur de recherche multi critères (exigences / performances)

Géométries accessibles au téléchargement

Enrichissement de la maquette numérique avec données de qualité

Format directement exploitable dans la maquette numérique (Open dthX)

Accès simplifiés au DOE Numérique et à l'exploitation des bâtiments

Structuration des données conforme à la norme XP P07-150.

Open-datBIM enrichit les objets de la maquette sans les écraser et facilite ainsi le travail collaboratif, essence même du BIM, et le passage entre les différentes phases du projet : APS-APD => DCE => EXE.

Un lien facilité avec les logiciels métiers

Open datBIM facilite l'alimentation des maquettes numériques par le biais des plugins qui permettent de rechercher directement dans la plateforme les objets ou produits qui répondent aux contraintes du chantier.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de fonctionnement avec les principaux éditeurs de CAO, d'économie de la construction et de calcul thermique :

