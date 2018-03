Datbim : L’INDUSTRIE DU BETON S’ENGAGE MASSIVEMENT DANS LE BIM ET SIGNE UN PARTENARIAT AVEC « datBIM SA »

Dans le cadre du salon international BIM WORLD, la FIB (Fédération de l'Industrie du Béton) et datBIM SA ont signé le 28 mars un partenariat pour construire et diffuser la base de données numériques des produits et systèmes de l'Industrie du Béton.

Ce projet collectif, piloté depuis début 2017 par la FIB avec l'appui du CERIB (Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton) est destiné à l'ensemble de la maîtrise d'œuvre (architectes, économistes...) et des entreprises de la construction.

En phase de conception, son objectif est de faciliter l'intégration d'informations génériques utiles dans les objets numériques des maquettes projets (propriétés et exigences) et de permettre en phase réalisation de changer les données génériques par les caractéristiques spécifiques des produits livrés par les industriels.

Ce partenariat inédit entre une fédération d'industriels français et datBIM SA, éditeur de plateforme digitale de contenus BIM, démontre la volonté de la profession de mettre au premier plan des enjeux du BIM la notion de « données » en tant qu'informations essentielles et prioritaires d'un système constructif.

L'objectif sur 2018 consistera en un déploiement opérationnel d'une trentaine de familles sur la plateformeOpen-datBIM.

L'usage des plugins avec les logiciels partenaires, permet aux utilisateurs d'enrichir les objets de la maquette sans en modifier l'existant. Cette approche répond parfaitement au principe collaboratif, fondement du BIM, avec la promesse d'amélioration de la qualité et de la compétitivité de la construction.

La Fédération de l'Industrie du Béton (FIB) concourt en France à la promotion des intérêts des industriels fabricants de produits en béton et assure la représentation de ce secteur industriel auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales et de l'environnement professionnel. Elle représente 100 % d'entreprises françaises TPE, PME et PMI, un maillage territorial d'industriels très dense, des entreprises industrielles locales créatrices de richesse et d'emplois locaux directs non délocalisables, avec 505 entreprises, 771 sites de production, 17 320 salariés. www.fib.org

datBIM SAest un acteur fortement impliqué dans le BIM (Bâtiment Information Modélisé) et a développé une plateforme de contenus BIM, Open-datBIM, contenant toutes les données des produits de la construction. Ces objets et données sont mis à disposition de tous les acteurs du bâtiment pour alimenter les maquettes numériques au travers des logiciels métiers. www.datBIM.com

