Datbim : La Plateforme Numérique Bâtiment est accessible gratuitement aux Tpe/Pme

Lancée fin 2017 par le PTNB, le déploiement de la 'Plateforme numérique Bâtiment' avance.

Ce projet a été développé pour aider les Tpe/Pme de la filière construction qui désirent s'initier au BIM, à l'utiliser pour créer et gérer des projets de construction de manière collaborative.

L'initiative est particulièrement intéressante pour les petites et moyennes entreprises de la filière Construction car l'outil est conçu de manière qu'elles puissent utiliser leurs propres outils de chiffrage, de calcul, de dessin et de contrôle.

Elles peuvent également accéder gratuitement, via le Viewer eveBIM du CSTB, à un démonstrateur qui rassemble dès maintenant plusieurs fonctionnalités :

stockage, gestion et partage de documents, de tâches, etc

vérification des données, agenda , visioconférences etc.

Le logiciel eveBIM permet de visualiser et de comprendre les maquettes numériques BIM multi-échelles en format standard IFC, CityGML.

A noter que le socle de fonctionnalités offert par la plateforme sera rapidement élargi pour s'inscrire dans un écosystème de services complémentaires et interconnectés.

Dans ce cadre, le PTNB lance régulièrement des 'Appel à Manifestation d'intérêt' (AMI) auprès des startups et éditeurs de logiciels susceptibles d'apporter de nouvelles fonctionnalités et services 'tiers' à valeur ajoutée, et cela à toutes les phases des projets, de la conception à la déconstruction.

Après un premier 'AMI', fin 2017, le PTNB vient d'en lancer un second qui couvre toutes les aspects 'métiers' : numérisation, modélisation et analyse des données, représentation et visualisation de projets, configurateurs de produits, etc.