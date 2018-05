Datbim : Le BIM en progression constante dans les marchés publics

Le Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA) vient de réaliser une étude montrant une montée en puissance rapide du BIM qui est déjà pris en compte dans 8 à 15 % des appels d'offres. La dynamique est en place mais des progrès restent à faire.

Si l'essor du BIM et de la maquette numérique semble incontestable au sein de la filière Construction française, aucune étude quantitative n'avait encore été menée pour en mesurer sa prise en compte au niveau des appels d'offres lancés par la maîtrise d'ouvrage publique.

Afin d'en savoir plus, le Conseil National de l'Ordre des Architectes a réalisé une étude quantitative, la première du genre, qui mesure la demande en BIM au sein de la commande publique.

Pour cela, le CNOA s'est basé sur l'analyse des avis des concours publiés depuis avril 2016 (date de la mise en œuvre de la réforme de la commande publique) jusqu'en février 2018. Ces avis de concours sont déterminants dans la composition des équipes de maîtrise d'œuvre puisqu'ils décrivent impérativement les conditions de participation, les critères de sélection et d'évaluation des projets ainsi que la nature de la mission confiée au maître d'œuvre une fois le lauréat désigné.

L'étude est encourageante puisqu'elle indique une récente mais rapide montée en puissance du BIM.

Jusqu'à présent très marginale dans les concours (0,5% en 2014), l'intégration du BIM progresse régulièrement depuis deux ans puisque 128 concours sur 1580 (soit près de 8% du total) y font référence. Une tendance similaire est observée au niveau de la passation de contrats globaux (conception + réalisation) puisque 54 sur 352 (soit près de 15 % du total) y font référence.

Ce sont les collectivités territoriales (conseils régionaux, conseils départementaux, métropoles et intercommunalités) qui portent majoritairement cette prise en compte (2/3 des concours y font référence) devant l'Etat (environ 20%), les bailleurs sociaux (9 %) et le secteur de la santé (3 %).

L'étude approfondit la nature de la demande. Dans environ 2/3 des cas (88 concours sur 128), la maîtrise du BIM par l'équipe candidate est tout simplement capitale puisque c'est une condition préalable de participation !

D'après le CNOA, la prise en compte du BIM semble poursuivre une trajectoire similaire à la mise en place des démarches de développement durable dans la construction publique observées il y a quelques années. Mais si certains maîtres d'ouvrage conduisent d'ores et déjà une démarche BIM bien structurée, un trop grand nombre d'entre eux doit encore progresser. La maîtrise d'ouvrage publique doit être plus rigoureuse et plus précise dans ses demandes et, en particulier, lorsqu'elle décrit les compétences attendues de la maîtrise d'œuvre ou la nature des missions confiées.

L'étude souligne surtout le trop faible nombre de concours prévoyant la remise de l'offre sous la forme d'une maquette numérique. La réforme du droit de la commande publique avait pourtant instauré des mesures incitant la maîtrise d'ouvrage dans ce but. On le voit, la dynamique est lancée mais du chemin reste à parcourir !

