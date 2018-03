De la transformation à l'industrialisation des applications vers le Cloud public

L'usage du Cloud public se démocratise, les entreprises en perçoivent les gains, du moins au niveau de l'infrastructure. Toutefois, dans leur transformation digitale, elles se doivent d'aller encore plus loin en transposant aussi leurs applications vers le Cloud. Mais cette tâche s'annonce délicate et demande d'être menée de manière industrielle.

Bien que les entreprises aient aujourd'hui assimilé les principaux gains et avantages des Clouds publics en termes d'infrastructure, elles n'ont pas forcément l'expertise suffisante pour bénéficier de toute la valeur ajoutée que renferment ces plateformes, notamment au niveau applicatif. En effet, le Cloud public ne se résume pas seulement à des ressources machines et serveurs, la transformation digitale des entreprises passe aussi par le transfert des applicatifs dans le Cloud. Et c'est sur ce point plus précisément que le bât blesse.

Comment l'entreprise doit repenser, refondre et redévelopper ses applications afin que celles-ci soient facilement transposables dans un Cloud public ?

En interne, il est souvent compliqué de s'engager dans cette voie par manque de compétences et de ressources humaines dédiées. Il est donc crucial de prendre du recul voire parfois d'être accompagné pour identifier les assets applicatifs existants et les transposer vers le Cloud public nativement ou en les redéveloppant.

Sur un marché empreint à des nouveaux usages comme l'IoT et le machine learning, nous assistons par ailleurs à un retour du développement, car les progiciels existants ne sont pas forcément adaptés à ces nouveaux besoins. En ce sens, il est important d'être le plus agnostique possible (dans la mesure du raisonnable), mais aussi d'accompagner cette transformation digitale par une approche sur mesure. Cette dernière permettra à des applications de fonctionner dans le Cloud. Il sera aussi important de prendre en compte les nouveaux aspects liés à l'exploitation, à la maintenance et à la gouvernance de la plateforme Cloud utilisée.

Vers une industrialisation des applications dans le Cloud

Ce mouvement des applications vers le Cloud tend donc à s'industrialiser. Il est encouragé par le simple fait que les entreprises n'hésitent plus à créer une application pour répondre à leurs différents besoins. En multipliant ainsi les applications, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de les porter en production à grande échelle dans le Cloud. Cela se traduit le plus souvent par une forte automatisation ainsi que la création d'un kiosque de services dédié dans lequel l'utilisateur va chercher les solutions répondant à ses besoins.

