De nouveaux leaders émergent dans le classement All-Europe Trading Team 2018

NEW YORK (New York) - (GlobeNewswire - 25 avril 2018) - La concurrence dans le commerce électronique devient féroce alors que les équipes d'exécution commerciale mondiale se repositionnent pour livrer leurs solutions à grande échelle dans un environnement réglementaire post-MiFID II.

J.P. Morgan continue de dominer en occupant la première place dans le commerce électronique, pour la deuxième année consécutive, selon l'enquête All-Europe Trading Team d'Institutional Investor.

Bank of America Merrill Lynch, quant à elle, a décroché la deuxième place, gagnant deux places par rapport à la quatrième place qu'elle occupait l'année dernière, soit une avancée importante pour Bank of America Merrill Lynch, ce qui permet à ses homologues du Crédit Suisse de se hisser à la troisième place et UBS à la quatrième place pour occuper la deuxième place. Cette avancée de deux places marque un tournant décisif par rapport à son précédent leadership de haut niveau et est la preuve que les investissements de la banque dans la technologie trouvent un écho auprès des clients.

Dans le trading high-touch (hautement personnalisé), UBS s'est hissée à la place de n° 1, échangeant sa cinquième place qu'elle occupait l'an dernier avec Bank of America Merrill Lynch, qui a pris la cinquième place du classement high-touch cette année. J.P. Morgan occupe toujours la deuxième place, son classement reste donc inchangé par rapport à l'année dernière et Morgan Stanley, elle occupe la troisième place. Goldman Sachs, quant à elle, est passée en quatrième position, poussant Citi à se classer parmi les cinq premières entreprises leaders en matière de trading high-touch.

Dans la couleur unique du marché à travers l'Europe, le côté acheteur a décerné à Morgan Stanley la première place, UBS la deuxième et Bank of America Merrill Lynch la troisième place en tant que fournisseurs principaux de contenu pour les sociétés de négoce européennes.

« Les résultats de cette année ont montré un remaniement intéressant de l'ordre établi en Europe qui souligne la formidable reprise des banques américaines par rapport à leurs homologues européennes », commente Howard Tang, Directeur des produits chez II Research. « Grâce à ce marché haussier de près de dix ans, les banques américaines ont gagné des clients avec leurs offres électroniques où la plupart des flux gravitent. C'est un développement passionnant d'autant plus que la volatilité est de retour sur le marché ».

Le rapport All-Europe Trading Team 2018 reflète les opinions de plus de 230 chefs de négociation, traders et gestionnaires de portefeuille, qui interagissent directement avec les vendeurs dans 203 institutions. Collectivement, ces institutions géraient près de 1 billion de dollars en actions européennes et ont versé plus de 800 millions de dollars de commissions aux fournisseurs d'exécution des transactions.

Les informations sur le trading de portefeuilles électronique high-touch, ainsi que les classements uniques de la couleur du marché sont disponibles pour toute l'Europe, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les pays nordiques, la Suisse et plusieurs autres pays développés.

