Début des manoeuvres militaires entre les USA et la Corée du Sud

SEOUL, 1er avril (Reuters) - La Corée du Sud et les Etats-Unis ont donné le coup d'envoi dimanche de leurs manoeuvres militaires annuelles conjointes prévues pour durer un mois.

Ces exercices combinent opérations terrestres, aériennes et navales et opérations spéciales (Foal Eagle). Des simulations par ordinateur (Key Resolve) sont également prévues, pour deux semaines, à partir de la mi-avril.

Foal Eagle et Key Resolve ont été retardées d'un mois environ en raison des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver qui se sont tenus à Pyeongchang en Corée du Sud en février-mars. La volonté de créer les conditions pour une reprise du dialogue entre les deux Corées a également joué.

Selon ce qu'a déclaré un porte-parole du Pentagone en mars, quelque 23.700 militaires américains et 300.000 Sud-Coréens devraient participer aux opérations.

Pyongyang, qui accuse habituellement son voisin de Séoul et les Etats-Unis de s'entraîner pour une invasion du Sud, n'a rien dit de spécial cette année.

Un sommet entre les deux Corées est prévu le 27 avril pour la première fois depuis plus de dix ans. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in devraient aborder à cette occasion la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et l'amélioration des relations entre des deux pays. (Christine Kim; Danielle Rouquié pour le service français)