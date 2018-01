Décès à 46 ans de Dolores O'Riordan, chanteuse des Cranberries

(Ajoute précisions, éléments biographiques et réactions)

Dolores O'Riordan, chanteuse du groupe The Cranberries, est décédée à l'âge de 46 ans lors d'un voyage à Londres pour une session d'enregistrement, a annoncé son impresario, sans donner davantage de précisions.

Le groupe a accédé à la notoriété dans les années 1990 dans la foulée de la sortie du titre "Linger". Selon son site officiel, il a vendu plus de 40 millions d'albums, soit le deuxième plus gros total pour un groupe irlandais, derrière U2.

"La chanteuse irlandaise et internationale Dolores O'Riordan est morte subitement à Londres aujourd'hui", a déclaré Linsdey Holmes dans un communiqué, sans préciser la cause du décès.

"Les membres de sa famille ont été anéantis par l'annonce de son décès et demandent à ne pas être dérangés en ce moment très difficile", a-t-elle ajouté. O'Riordan, récemment divorcée, avait trois enfants.

Un porte-parole de la police londonienne avait annoncé qu'une femme d'une quarantaine d'années, pas encore formellement identifiée, avait été retrouvée morte dans un hôtel du centre de la ville. La police poursuit son enquête alors que la cause du décès est "inexpliquée", a-t-il précisé.

D'un naturel timide, O'Riordan a éprouvé des difficultés à gérer sa notoriété après l'incroyable succès du premier album du groupe, "Everybody else is doing it, so why can't we ?", sorti en 1993. La chanteuse, qui tournait parfois le dos au public par timidité lors des concerts, a interrompu une tournée du groupe en 1996 en évoquant une très grande fatigue et un désenchantement. Elle s'est aussi exilée au Canada afin de fuir la lumière des projecteurs en Irlande.

"IMMENSE" INFLUENCE

O'Riordan a quitté les Cranberries en 2003 afin de poursuivre une carrière en solo, enregistrant deux albums, avant que le groupe ne se reforme en 2009.

Plusieurs concerts prévus l'année dernière en Amérique du Nord et en Europe avaient été annulés car O'Riordan souffrait du dos, selon l'annonce faite à l'époque par les Cranberries.

En 2015, O'Riordan a plaidé coupable d'avoir frappé un policier irlandais et de lui avoir craché dessus, alors que ce dernier venait l'arrêter à la descente d'un avion dans lequel O'Riordan avait eu un accès de colère et aurait agressé une hôtesse de l'air.

Le président irlandais Michael D. Higgins a dit considérer la mort d'O'Riordan comme une grande perte pour la musique irlandaise, décrivant comme "immense" l'influence de la chanteuse. Le groupe britannique Duran Duran, dont Don Burton, l'ex-mari d'O'Riordan, était le directeur de tournée, s'est dit "anéanti" par la nouvelle dans un message publié sur Twitter. (Conor Humphries, Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)