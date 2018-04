Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture - Mercredi 18 avril 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+2,34% à 27,15 euros)Le titre du groupe parapétrolier s'est placé dans le sillage des cours du pétrole qui ont accéléré leur hausse après la baisse des stocks hebdomadaires américains. Le cours du baril de Brent gagne 2,01% à 73,01 dollars, au plus haut depuis novembre 2014, tandis que celui du WTI s'adjuge 2,32% à 68,06 dollars. L'or noir a confirmé son orientation favorable après l'annonce d'une réduction des stocks de brut aux Etats-Unis. Lors de la semaine du 13 avril, ils ont baissé de 1,1 million de barils, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (AIE). Le consensus prévoyait une baisse moindre, de 500 000 barils seulement. Les stocks d'essence et de produits distillés, dont le fioul domestique, ont aussi reflué, de respectivement 3 millions et 3,1 millions de barils.