Degroof Petercam reste confiant sur les actions européennes

En ce qui concerne son allocation d'actifs, la banque Degroof Petercam reste confiante sur les actions européennes qui continuent de receler des opportunités d'investissement dans un contexte économique toujours porteur. Celles-ci restent légèrement surpondérées dans nos portefeuilles. Les difficultés politiques sont en effet passées au second plan en Europe malgré la persistance de quelques incertitudes.Le récent manque de soutien de la chancelière allemande Angela Merkel face au plan de réforme de la zone euro proposé par Emmanuel Macron illustre la persistance de barrières politiques toutefois moins problématiques que par le passé.La banque Degroof Petercam est plus prudente sur les actions américaines qu'elle sous-pondère légèrement. Le dollar, qui se maintient depuis 3 mois dans une fourchette de parité comprise entre 1,22 et 1,25 face à l'euro, pourrait prochainement reprendre son cycle de baisse face aux autres monnaies. Ce scénario pourrait notamment se concrétiser si la Fed décidait finalement d'adopter un programme plus lent de remontée de ses taux directeurs. Les marchés actions américains ont connu un important rattrapage depuis 2008, mais leur parcours semble désormais moins prévisible.Sur le segment obligataire, ses préférences vont aux obligations de courte durée. Celles-ci présentent l'intérêt d'être peu sensibles au risque de remontée des taux. Ce risque ne s'est pour l'instant pas réellement concrétisé et l'or, véritable " thermomètre " des éventuelles craintes inflationnistes, reste actuellement stable. Dans les allocations de portefeuille, l'or conserve un intérêt certain pour faire face à une éventuelle dégradation de la conjoncture, et surtout permettre d'atténuer la volatilité des actions qui devrait rester substantielle dans les prochains mois.