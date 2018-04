Delachaux : introduction en Bourse envisagée

17/04/2018 | 08:41

Le groupe Delachaux, société d'ingénierie et de solutions industrielles sur des marchés à fortes compétences technologiques, déclare ce mardi envisager une cotation sur Euronext Paris d'ici à la fin de l'année 2018.



Cette opération, soumise aux conditions de marché, lui permettrait d'accélérer son développement, renforcer sa structure financière et poursuivre sa trajectoire de croissance rentable. La famille Delachaux resterait actionnaire majoritaire sur le long terme.



Présents dans plus de 35 pays, le groupe compte 3.000 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires multiplié par cinq en 20 ans, pour atteindre 841 millions d'euros avec une marge d'EBIT ajusté de 13,3% en 2017.



