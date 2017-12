Démission d'un second ministre au Pérou sur fond d'affaire Fujimori

(Actualisé avec Première ministre § 7-8)

Le ministre de la Culture du gouvernement péruvien a annoncé mercredi sa démission en pleine polémique autour de la grâce présidentielle accordée à l'ex-chef de l'Etat Alberto Fujimori.

Salvador del Solar, un ancien acteur, ne précise pas les raisons de son départ du gouvernement, annoncé sur Twitter. "J'ai présenté ma démission en tant que ministre de la Culture, je remercie le président de la République de m'avoir donné l'opportunité de servir notre pays", se contente-t-il d'écrire.

Mais il est le deuxième ministre à démissionner ces derniers temps, sur fond de contestation du président Pedro Pablo Kuczynski et de controverse sur sa décision, annoncée à la veille de Noël, de gracier Fujimori pour raisons médicales.

Le ministre de l'Intérieur, Carlos Basombrío, avait quitté le gouvernement Kuczynski quelques jours plus tôt à la suite d'accusations sur de possibles liens financiers entre le président péruvien et la firme brésilienne de BTP Odebrecht.

Ces allégations ont été à l'origine d'une motion de destitution déposée contre Kuczynski au Parlement, où l'équilibre des forces était a priori défavorable au président. Mais l'initiative a échoué, une dizaine d'élus du parti Force populaire ayant choisi de s'abstenir, faisant ainsi basculer l'issue du vote.

D'après l'opposition, Kuczynski aurait monnayé leur soutien contre la libération d'Alberto Fujimori, condamné à 25 ans de prison pour corruption et crimes contre les droits de l'homme lors de son passage à la tête de l'Etat (1990-2000).

Lors d'une conférence de presse, la Première ministre, Mercedes Aráoz, a réaffirmé mercredi qu'il n'y avait pas eu de négociations avec les députés abstentionnistes et a souligné qu'elle approuvait la grâce de Fujimori, qui est âgé de 79 ans.

Elle a ajouté que Kuczynski et elle réfléchissaient à un possible remaniement de l'équipe gouvernementale, avec une décision attendue pour les tout prochains jours. (Mitra Taj, Marco Aquino et Teresa Céspedes; Henri-Pierre André pour le service français)