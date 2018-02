Dernier week-end de discussions en Allemagne pour la coalition ?

BERLIN, 3 février (Reuters) - Conservateurs et sociaux-démocrates allemands se sont retrouvés samedi pour, espèrent-ils, un ultime week-end de négociations afin d'aboutir à un accord de gouvernement sous la forme d'une "grande coalition" et sortir de quatre mois d'impasse politique.

Angela Merkel a reconnu vendredi qu'il y avait "encore toute une série de points sur lesquels nous ne nous accordons pas", mais que de "la bonne volonté" existait de part et d'autre.

Les négociateurs du bloc de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière et de son alliée bavaroire, l'Union chrétienne-sociale (CSU), et du Parti social-démocrate (SPD) sont parvenus ces derniers jours à des arrangements sur de nombreuses questions délicates.

Cela été le cas en particulier sur l'immigration, les retraites et le climat. Mais ils s'affrontent toujours sur d'autres dossiers, comme le droit du travail et la santé.

Jeudi, Angela Merkel, comme pour amadouer les sociaux-démocrates, a déclaré que la vigueur de la croissance allemande permettait d'envisager une augmentation de la dépense publique.

Le gouvernement allemand a considérablement relevé cette semaine sa prévision de croissance pour 2018 qu'il situe désormais à 2,4% contre 1,9% auparavant.

Certains dirigeants politiques parient sur un accord d'ici dimanche soir. Mais d'autres n'excluent pas que les discussions n'aboutissent pas avant lundi ou mardi.

L'obstacle le plus difficile restant à surmonter porte sur la réforme de l'assurance-maladie. Le SPD préconise une fusion entre secteurs public et privé et la création d'une "assurance citoyenne", ce que les conservateurs rejettent.

Les discussions samedi devaient aussi porter sur l'immobilier, les loyers, l'agriculture et la vie municipale.

Le SPD a promis de soumettre tout accord avec les conservateurs à l'approbation de ses 440.000 membres.

La victoire du "oui" pourrait être compromise par l'opposition de l'aile gauche du parti et de sa branche jeunes à une nouvelle "grande coalition". (Andreas Rinke et Michelle Martin, avec Sabine Siebold, Gilles Trequesser avec Guy Kerivel pour le service français)