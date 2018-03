Des cambrioleurs dépouillent 22 coffres-forts d'une banque à Bâle

Berne (awp/ats) - Des cambrioleurs sont mystérieusement parvenus à forcer et vider 22 coffres-forts d'une banque Raiffeisen aux installations entièrement automatiques à Bâle. Outre les circonstances, la valeur totale des biens dérobés reste pour l'heure inconnue.

Un client a déposé plainte en début de semaine après avoir remarqué que des objets de valeur et de l'argent avaient été dérobés dans son coffre-fort, a précisé samedi à l'ats Peter Gill, porte-parole du Ministère public bâlois. Il confirme ainsi des informations de la Schweiz am Wochenende et de la Südostschweiz am Wochenende.

Les investigations des autorités ont ensuite permis de constater que bien d'autres casiers avaient été vidés. La police technique tente toujours de comprendre ce qui s'est passé. Peter Gill a pointé l'ingéniosité des cambrioleurs. On ne peut pas pour l'instant expliquer comment ils ont pu accéder à de multiples reprises aux casiers.

Code d'identification

Les clients concernés ont tous été informés de ces vols, a assuré de le service médias de la Raiffeisen. Celui-ci n'a pas pu donner davantage d'explications sur le procédé des cambrioleurs, si ce n'est que quelqu'un a manoeuvré les installations sans autorisation.

Le Ministère public n'a pas donné la valeur totale des biens dérobés. Les coffres-forts se trouvent au sous-sol de la banque, selon le porte-parole Peter Gill. Les clients se rendent dans une petite pièce, accessible aux clients en tout temps et où ils peuvent ouvrir leur casier grâce à un numéro d'identification personnel. Une fois l'opération terminée, le casier se ferme de lui-même.