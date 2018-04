Bourse de Paris : Des étudiants appellent à de nouvelles mobilisations en France

(Actualisé avec point judiciaire sur Tolbiac § 9-10)

PARIS, 8 avril (Reuters) - Le mouvement de contestation étudiant, pour l'instant présent dans une dizaine d'universités en France, a appelé ce week-end à une accentuation de la mobilisation, sans toutefois inquiéter l'exécutif, qui pointe du doigt une "minorité".

La Coordination nationale étudiante (CNE), qui a réuni samedi et dimanche à l'université Paris Nanterre des étudiants de 35 universités, a appelé à de nouvelles mobilisations pour soutenir les cheminots et dénoncer la loi "ORE" (Orientation et réussite des étudiants) modifiant l'accès à l'université.

"Le gouvernement nous attaque tous et ce n'est que tous ensemble en grève et dans la rue que nous pourrons imposer nos revendications", a déclaré le CNE par communiqué.

La coordination appelle à "amplifier" la grève des cheminots ce lundi, à se "mobiliser massivement" mardi dans les campus puis à organiser des "manifestations en masse" samedi prochain, date qui coïncide avec une nouvelle grève des cheminots. La CNE propose aussi aux étudiants de se joindre à la journée nationale de grève du 19 avril, date proposée par la CGT pour une manifestation interprofessionnelle.

Les cours sont perturbés depuis plusieurs jours, voire semaines dans une dizaine de campus en France où des étudiants grévistes bloquent facultés et amphithéâtres à Montpellier, Toulouse, Grenoble, Nantes, notamment.

Pour le Premier ministre, Edouard Philippe, "il faut faire la part des choses".

"Il y a un certain nombre d'étudiants en grève. Si on en a 70 ici et 55.000 là, je veux bien qu'on dise que l'université est bloquée, mais c'est important de respecter les ordres de grandeur", a-t-il déclaré dimanche dans une interview accordée au Parisien.

"Là aussi, nous sommes extrêmement déterminés à ne pas laisser agir une minorité ultra politisée et parfois très violente", a-t-il ajouté.

VIOLENCES VOLONTAIRES EN RÉUNION

Sur le site de Tolbiac de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les gardes à vue des six personnes arrêtées après des heurts survenus en fin de soirée vendredi devant le campus ont été levées, a-t-on appris de source judiciaire dimanche en début de soirée. Les mis en cause devaient être déférés au parquet de Paris dans la soirée en vue de leur présentation à un magistrat lundi matin, ajoute-t-on de même source.

Une enquête pour violences volontaires en réunion et participation à un groupement préparant des violences ou des dégradations a été confiée au service de l'accueil et de l'investigation de proximité du XIIIe arrondissement, précise-t-on.

A l'université de Grenoble, une soixantaine de personnes cagoulées ont pénétré mardi dernier à l'intérieur du bâtiment de la présidence pour y tenir une assemblée générale toute la journée. Des vols de vidéos projecteurs et des dégradations de matériels ont été constatés par la direction qui a porté plainte.

Pour la Fage, premier syndicat étudiant qui se présente comme non partisan, le mouvement de contestation est loin de s'enraciner. "C'est parfois moins d'une trentaine ou quelques dizaines d'étudiants qui essaient de bloquer pendant un jour un amphi, un grillage...", a déclaré son président, Jimmy Losfeld, la semaine passée sur France Info.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a prévenu jeudi que les examens auraient bien lieu, avec des "aménagements", si besoin, pour les étudiants qui n'auraient pas pu suivre leur cours en raison des blocages. (Caroline Pailliez, édité par Henri-Pierre André)