Des mesures pour les plus pauvres attendues en Tunisie

Le gouvernement tunisien va débloquer 170 millions de dinars (57 millions d'euros) pour venir en aide aux familles les plus démunies et aux personnes dans le besoin, a déclaré samedi le ministre tunisien des Affaires sociales.

"Cela va concerner environ 250.000 familles", a précisé Mohamed Trabelsi devant la presse.

Le ministre n'est pas entré dans le détail des mesures qui seront prises pour calmer le mécontentement populaire face aux mesures d'austérité.

Des manifestations déclenchées par des hausses de prix entrées en vigueur le 1er janvier ont donné lieu à des violences et des scènes de pillage un peu partout en Tunisie.

Un manifestant a été tué lundi soir à Tébourba, à l'ouest de la capitale, et l'armée s'est déployée dans plusieurs villes. Près de 800 personnes ont été arrêtées.

Opposition et activistes ont appelé à de nouveaux rassemblements à Tunis, notamment dimanche, jour du septième anniversaire de la chute de l'ancien président Zine Ben Ali.