JERUSALEM, 7 mai (Reuters) - Au moins trois panneaux "Ambassade des Etats-Unis" en anglais, hébreu et arabe étaient visibles lundi à Jérusalem en prévision de l'ouverture controversée du bâtiment lundi prochain.

Le président américain Donald Trump a annoncé en décembre dernier la décision des Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et d'y transférer leur ambassade, qui se trouve à Tel Aviv. L'ouverture officielle de la nouvelle ambassade est prévue le 14 mai, jour du 70e anniversaire de la proclamation de l'Etat d'Israël.

Les panneaux de signalisation, dont l'installation par des ouvriers a été constatée par Reuters, sont situés près d'un bâtiment du consulat des Etats-Unis à Jérusalem, qui se trouve dans la partie sud de la ville, et qui doit être reconverti en ambassade pour le 14 mai.

Les autres grandes puissances n'ont pas suivi la décision de transfert de Donald Trump pour ne pas jeter d'huile sur le feu dans le différend entre Israël et les Palestiniens.

Les Palestiniens ont prévu d'installer leur future capitale à Jérusalem-Est, dont s'est emparé Israël en 1967 lors de la guerre des Six-Jours, alors que ce territoire était sous le contrôle de la Jordanie. Israël a par la suite annexé Jérusalem-Est. Cette décision n'est pas reconnue par la communauté internationale.

"Cette décision est non seulement illégale, mais elle va aussi à l'encontre de la réalisation d'une paix juste et durable entre deux Etats démocratiques et souverains à l'intérieur des frontières de 1967, Israël et la Palestine, vivant côte-à-côte en paix et en sécurité", a déclaré le négociateur palestinien Saëb Erekat dans un communiqué.

Le gouvernement Trump a toutefois laissé la porte ouverte à une possible présence palestinienne à Jérusalem, à en croire les dernières déclarations de son chef de la diplomatie Mike Pompeo.

"En reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël et le siège de son gouvernement, nous reconnaissons la réalité", a déclaré le secrétaire d'Etat lors de sa visite en Israël la semaine dernière.

"J'insiste également sur le fait, comme le président Trump l'a dit en décembre, que les frontières de la souveraineté israélienne à Jérusalem restent sujettes à négociations entre les parties. Et nous sommes toujours déterminés à parvenir à une paix durable et globale qui offre un avenir meilleur à la fois à Israël et aux Palestiniens." (Dan Williams; Danielle Rouquié pour le service français)