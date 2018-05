Bourse de Paris : Des records, mais des tensions en Italie 0 0 22/05/2018 | 08:02 Envoyer par e-mail :

En Europe, le CAC40 a poursuivi son ascension mais le le MIB a en revanche chuté de -1,5% alors que la coalition entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue progresse vers un gouvernement, puisque le programme commun a été validé et que le nom de Giuseppe Conte, un professeur de droit peu connu, a été soumis à Sergio Matarella pour diriger cet attelage. Le Président italien a prévu de consulter les Présidents des deux chambres avant de trancher.



En l'absence de statistiques économiques majeures et alors que les publications trimestrielles sont quasiment terminées aux Etats-Unis, les indices risquent d'être sensibles aux nouvelles géopolitiques. Ils ont plutôt bien géré jusque-là le cas italien, malgré le programme très inquiétant de la coalition, mais la troisième économie de la zone euro reste sous surveillance et le taux de ses obligations d'Etat aussi (+17 points sur le 10 ans hier). Une inquiétude qui a tendance à se propager à d'autres obligations souveraines du sud de l'Europe, au Portugal et en Espagne principalement. La détente constatée entre Washington et Pékin sur leurs négociations commerciales reste le facteur dominant pour les investisseurs depuis vendredi dernier, mais il ne faut pas minimiser le risque du marché de la dette souveraine en Europe.



Les temps forts économiques du jour



Encore peu d'indicateurs aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord. En Italie, Istat doit présenter ses perspectives économiques pour l'année 2018 : un exercice fort complexe pour l'agence statistique italienne, compte tenu du contexte politique actuel. Le principal événement de la matinée est attendu à partir de 11h00 avec l'audition trimestrielle des membres de la Banque d'Angleterre sur l'inflation devant la commission parlementaire britannique en charge des finances. A 14h00, les Ministres du commerce européens se réunissent pour évoquer les tarifs douaniers américains. A 16h00, Wall Street prendra connaissance de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (consensus +9).



A 1,17845 dollar, l'euro reste sous pression mais se stabilise. L'once d'or se négocie toujours autour de 1.290 USD, tandis que le Brent (79,33 USD) et le WTI (72,49 USD) évoluent sur leurs meilleurs niveaux récents.



Les principaux changements de recommandations



L’actualité des sociétés



