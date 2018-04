Détermination du prix de référence des actions Carrefour, du prix de conversion initial et du ratio de conversion initial des obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif de 500 millions de dollars US à échéance mars 2024

Regulatory News :

Dans le cadre du placement d’obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d’un montant de 500 millions de dollars US d’une maturité de 6 ans à échéance mars 2024 (les « Obligations »), Carrefour informe les détenteurs des Obligations des calculs et déterminations suivants :

Le prix de référence de l’action Carrefour est de 16,7313 euros ;

Le prix de conversion initial correspondant est de 20,0776 euros (intégrant la prime de conversion de 20 % par rapport au prix de référence de l'action Carrefour) ;

Le taux de change de référence est de 1,23229 dollar US pour 1 euro ;

Le ratio de conversion initial est de 8.083,6085 actions Carrefour par Obligation ; et

Le prix d’exercice est de 162.299,4587 euros

Le règlement-livraison des Obligations a été réalisé le 27 mars 2018.

