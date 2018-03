Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) annonce le lancement d'un nouvel ETF offrant une exposition aux obligations d'entreprises "yield plus" libellées en dollars. La cotation de l'ETF Xtrackers USD iBoxx Corporate Bond Yield Plus UCITS débute aujourd'hui à la Bourse de Londres après sa cotation sur le marché allemand vendredi 9 mars 2018. L'ETF offre une exposition aux obligations d'entreprise libellées en dollars affichant les rendements les plus élevés au sein de la catégorie "investment grade".L'ETF se concentre en particulier sur le tiers le plus rémunérateur des obligations au sein de l'indice Markit iBoxx USD Corporates. L'indice sous-jacent de l'ETF peut également inclure des obligations "fallen angels", ces obligations "investment grade" au moment de leur inclusion qui ont été rétrogradées depuis, mais qui peuvent rester dans l'indice tant que leur notation, fournie par IHS Markit, n'est pas inférieure à BB-.L'indice "yield plus" qui en résulte est composé d'environ 1 400 obligations et offre actuellement un rendement supplémentaire de 0,47%2 par rapport à l'indice global des obligations d'entreprise "investment grade", avec une duration similaire et une notation moyenne BBB+3."Les investisseurs à la recherche d'investissements obligataires améliorant le couple rendement-risque de leurs portefeuilles pourraient être intéressés par cette nouvelle offre génératrice de rendements plus élevés tout en limitant la prise de risque additionnelle. L'ETF permet en effet de s'exposer à des primes de risque plus élevées tout en restant dans la catégorie "investment grade" et en gardant une plus faible exposition aux taux d'intérêts que les ETF traditionnels", déclare Olivier Souliac, spécialiste Strategic Beta Fixed Income chez Deutsche AM.Ce nouvel ETF affiche des frais annuels de 0,25% et complète la gamme Xtrackers "yield plus" de Deutsche AM qui permet également de s'exposer aux obligations d'entreprises européennes et aux obligations d'État de la zone euro. La gamme Xtrackers "yield plus" totalise plus de 1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion4. Depuis leur lancement, grâce à un environnement de marché favorable aux investissements à haut rendement, tous les ETF Xtrackers "yield plus" ont surperformé par rapport à la moyenne de leur catégorie4.