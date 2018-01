Deutsche AM finalise le transfert d'un portefeuille immobilier d'un milliard d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a finalisé le transfert vers son activité d'investissement immobilier d'un portefeuille immobilier d'un milliard d'euros géré pour le compte de son client institutionnel allemand Bayerische Ärzteversorgung (BAV). BAV est le fonds de pension des médecins de Bavière et l'une des principales branches de la Bayerische Versorgungskammer (BVK), le régime de retraite bavarois pour les professionnels indépendants. BAV est un client de longue date de Deutsche AM.Le portefeuille se compose de 16 propriétés situées dans 10 pays à travers l'Europe, dont l'Angleterre, l'Ecosse, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande, ainsi qu'aux États-Unis. Deutsche AM fournira des services de gestion et de transaction sur le portefeuille."Ce mandat confirme la relation forte et durable qui s'est développée entre BVK et Deutsche AM", s'est félicité Georg Allendorf, responsable de l'immobilier en Europe chez Deutsche AM.