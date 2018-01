Deutsche AM nomme un responsable du private equity secondaire pour la zone EMEA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Green en tant que Responsable du private equity secondaire pour la zone EMEA (Europe Moyen Orient Afrique). Cette nomination fait suite à l'embauche de Mark McDonald par le gestionnaire d'actifs en tant que Responsable mondial du private equity secondaire en novembre 2017.Daniel Green a 18 ans d'expérience dans le domaine du private equity. Il était auparavant Responsable des marchés privés en zone EMEA au sein du Groupe Meketa Investment, où il dirigeait notamment les investissements sur les marchés privés européens, y compris dans le domaine du private equity et de l'immobilier, sur les marchés primaires et secondaires.Il était précédemment était associé-fondateur de Gorst Capital où il a créé, structuré et dirigé des placements en private equity auprès d'investisseurs institutionnels, de family offices, de particuliers fortunés et d'associés.