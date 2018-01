Deutsche AM note le rôle que la hausse des résultats a eu dans l'appréciation des indices en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche AM a souligné dans son dernier "Graphique de la semaine" que les bénéfices des entreprises ont augmenté partout dans le monde en 2017, une hausse qui a été incontestablement l'un des principaux facteurs d'appréciation des indices. "Les estimations d'une croissance des bénéfices à un chiffre se sont révélées trop prudentes. De nombreuses sociétés présentes au sein des grands indices ont vu leurs bénéfices augmenter de plus de 10% au cours des 12 derniers mois", souligne Deutsche AM.En revanche, les valorisations ont évolué différemment selon les régions. Les marchés américains ont rapidement commencé à tenir compte d'une augmentation des bénéfices liée à la réforme fiscale, ce qui s'est traduit par une hausse des valorisations. Déjà élevés auparavant, les ratios cours/bénéfices ont ainsi encore progressé au cours de l'année 2017. Pour les actions européennes et japonaises, toutefois, les valorisations ont baissé, note Deutsche AM, les performances boursières ayant été inférieures à la hausse des bénéfices. "Les rendements à deux chiffres sur certains marchés européens n'ont été atteints que grâce aux dividendes, qui restent relativement élevés en Europe", précise le gestionnaire d'actifs.Enfin, les marchés émergents ont bénéficié de flux acheteurs supérieurs aux flux vendeurs, ce qui a contribué à la hausse des valorisations d'une ampleur néanmoins plus faible que sur les marchés américains.Pour 2018, Deutsche AM note que Wall Street a désormais entièrement intégré les prochains avantages fiscaux. Par ailleurs, le secteur de la technologie, qui a été un important facteur de performance pour les marchés américains du fait de sa pondération relativement élevée dans les indices, pourrait avoir atteint l'an dernier un sommet en termes de (sur)performance. De ce fait, les autres régions du monde bénéficieront désormais d'un potentiel de rattrapage en 2018, estime Deutsche AM.