Deutsche AM souligne l'attrait des obligations variables dans un environnement de taux changeants

L'attention des investisseurs est de nouveau focalisée sur la hausse de l'inflation, et plus particulièrement sur la réaction des banques centrales face à ce phénomène, observe Christian Reiter, portfolio manager Deutsche Floating Rate Notes chez Deutsche AM. La hausse des taux d'intérêt aurait en effet un impact considérable sur les obligations détenues par les investisseurs en faisant baisser leur valeur : si ces titres sont revendus avant l'échéance, les transactions pourraient se faire à pertes.Les obligations à taux variable peuvent néanmoins permettre d'éviter cet effet, rappelle Christian Reiter. Du fait de la variabilité de leur rémunération, les obligations à taux variables offrent généralement un rendement proche de celui du marché monétaire, par exemple de l'Euribor.L'avantage est le suivant : si les taux d'intérêt augmentent, le rendement délivré par ces actifs s'ajuste à intervalles réguliers. En outre, ils bénéficient d'une prime de crédit qui dépend de la solvabilité de l'émetteur et de la maturité restante avant échéance.Une obligation à taux variable élimine donc autant que possible le risque d'une remontée des taux d'intérêts, tout en délivrant une surperformance liée à la prime de crédit. Cette prime assure un rendement minimal lorsque les taux de marché sont faibles. Par ailleurs, lorsque les taux d'intérêt montent, l'augmentation du rendement des obligations à taux variable permet d'empêcher une baisse de leur valeur de marché.Ces deux aspects rendent ces produits particulièrement attractifs pour les investisseurs institutionnels. Si l'inflation devait réapparaître, la Banque centrale européenne pourrait en effet mettre un terme à sa politique monétaire accommodante, nécessitant un repositionnement stratégique de nombreux portefeuilles institutionnels.