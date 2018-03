Deutsche AM voit d'un bon il la nomination du nouveau gouverneur de la banque centrale chinoise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche AM voit dans la nomination de Yi Gang comme nouveau gouverneur de la banque centrale chinoise "un signe positif que la Chine poursuivra son processus de réforme tout en assurant sa stabilité financière." Le nouvel élu possède 21 ans d'expérience à la Banque populaire de Chine, dont 15 années passées en coopération étroite avec l'ancien gouverneur Zhou, pointe Sean Taylor, CIO Asie-Pacifique à Deutsche Asset Management. Sa nomination devrait donc assurer la continuité de la politique monétaire actuelle et limiter les incertitudes, notamment sur le marché des changes.Devant le Parlement, Yi Gang a déclaré que ses tâches principales seraient de mettre en œuvre une politique monétaire prudente, de poursuivre l'ouverture du secteur financier et d'assurer la stabilité financière."La nomination de Liu He au poste de vice-premier ministre chargé de la politique économique et de la fusion des régulateurs des secteurs de la banque et de l'assurance devrait conduire à une restructuration plus poussée de l'économie et à un meilleur contrôle de la dette des entreprises publiques", ajoute Sean Taylor, CIO Asie-Pacifique à Deutsche Asset Management.