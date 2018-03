Deutsche Bahn: le bénéfice net a progressé en 2017, l'endettement aussi

Francfort (awp/afp) - La compagnie ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn a augmenté l'an dernier son bénéfice net, affichant en parallèle un nombre record de passagers transportés, mais aussi son endettement net en raison d'importants investissements, a-t-elle annoncé jeudi.

Deutsche Bahn a annoncé avoir dégagé l'an passé un bénéfice net de 765 millions d'euros (+6,8%), après 716 millions en 2016 et une perte nette de 1,3 milliard d'euros en 2015.

L'endettement net s'élevait quant à lui à 18,6 milliards d'euros à fin décembre dernier, soit 1 milliard de plus que fin 2016. La compagnie explique cette hausse par d'importants investissements dans le matériel roulant, notamment la dernière génération du train à grande vitesse ICE4.

Deutsche Bahn, encore aux mains de l'Etat allemand, a adopté depuis sa grande réforme de 1994 le statut de holding chapeautant plusieurs filiales dédiées aux différentes activités, le transport de voyageurs et de marchandises et la logistique.

Le chiffre d'affaires global a augmenté de 5,2% sur un an, à 42,7 milliards d'euros, la compagnie ayant transporté dans ses ICE et trains régionaux plus de 142 millions de passagers, un record historique et une hausse pour la troisième année d'affilée.

Au plan européen, ses trains et bus ont transporté 4,7 milliards de passagers, une hausse annuelle de 5,3%.

"2017 a été une bonne année pour Deutsche Bahn au plan économique", a résumé Richard Lutz, patron de l'opérateur ferroviaire, lors d'une conférence de presse du groupe à Berlin. En dépit de ces performances, "nous devons améliorer la qualité et la ponctualité" des trains, a-t-il aussi souligné.

Les retards des trains grandes lignes, l'un des points faibles de Deutsche Bahn, se sont aggravés l'an dernier avec un taux de ponctualité (moins de 6 minutes de retard d'après les critères de Deutsche Bahn) descendu à 78,5% contre 78,9% en 2016, quand l'objectif en 2018 est de parvenir à 82%.

Son activité à problème, celle du fret, opérée par la division DB Cargo, a continué à souffrir, avec un chiffre d'affaires stagnant à 4,53 milliards d'euros (-0,7%) tandis que la perte opérationnelle s'est creusée à 90 millions d'euros, contre 81 millions en 2016.

Pour l'exercice en cours, Deutsche Bahn vise un chiffre d'affaires en hausse, à 44 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation Ebit d'au moins 2,2 milliards d'euros.

Deutsche Bahn avait annoncé mi-février qu'elle investirait en 2018 quelque 9,3 milliards d'euros dans ses infrastructures ferroviaires, un effort record qui sera en grande partie supporté par l'Etat.

