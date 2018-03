Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank AG a annoncé que sa filiale de gestion d’actifs, DWS, serait introduite en Bourse sur la base d’une fourchette de prix indicative de 30 à 36 euros par action, la valorisant entre 6 et 7,2 milliards d’euros. La première banque allemande va mettre sur le marché jusqu’à 25% du capital de DWS, ce qui lui rapportera entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros. Deutsche Bank AG va proposer 40 millions d'actions aux investisseurs et, si la demande est forte, en proposera 4,782 millions supplémentaires (2,4% du capital).L'option de surallocation représente, elle, 5,217 millions d'actions ou 2,6% du capital.Nippon Life Insurance Company est déjà d'accord pour prendre une participation de 5% dans DWS à son prix d'introduction. Elle intervient dans le cadre d'un partenariat stratégique d'une durée de 5 ans. L'assureur japonais sera représenté au conseil de surveillance du gestionnaire d'actifs allemand.DWS devrait être coté pour la première fois le 23 mars.