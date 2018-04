Deux prix Pulitzer décernés à Reuters

NEW YORK, 16 avril (Reuters) - Deux prix Pulitzer ont été décernés lundi à des journalistes de Reuters pour des reportages sur les meurtres commis par la police philippine dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et sur l'exode des Rohingyas de Birmanie.

Le New York Times et le magazine The New Yorker ont par ailleurs été distingués dans la catégorie "journalisme de service public" pour leur couverture de l'affaire Harvey Weinstein, le producteur hollywoodien accusé de harcèlement sexuel.

Le Times et le Washington Post se partagent le prix du meilleur reportage national pour leur travail sur l'implication de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

Celui du meilleur reportage international a été décerné aux journalistes de Reuters Clare Baldwin, Andrew Marshall et Manuel Mogato, qui ont révélé "la campagne meurtrière" menée au nom de la lutte contre le trafic de drogue, dont le président philippin Rodrigo Duterte a fait une priorité.

Dans la catégorie photo, l'agence a été primée "pour des photos choquantes qui ont montré au monde la violence à laquelle les réfugiés rohingyas ont dû faire face en fuyant le Myanmar".

C'est la première fois que Reuters remporte deux prix Pulitzer, distinctions les plus prestigieuses de la presse américaine. (Daniel Trotta, Jean-Philippe Lefief pour le service français)