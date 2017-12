Deux soldats turcs tués dans une attaque du PKK

(Bilan actualisé avec grenade)

Deux soldats turcs ont été tués dans une attaque menée par des séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le sud-est du pays, annonce l'armée turque lundi.

L'attaque, qui s'est produite dans la province de Hakkari, a fait également un blessé dans les rangs des forces turques.

Par ailleurs, un soldat turc a été tué dimanche et deux autres ont été blessés dans le nord de l'Irak par l'explosion accidentelle d'une grenade.

Le PKK, que les Etats-Unis, l'Union européenne et la Turquie considèrent comme une organisation terroriste, est en lutte depuis 1984 dans le sud-est de la Turquie et dispose de bases arrière non loin de la frontière dans le nord de l'Irak. (Tulay Karadeniz, Henri-Pierre André et Gilles Trequesser pour le service français)