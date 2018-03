Devises : l'euro recule après les indices PMI et Ifo

22/03/2018 | 14:24

La monnaie unique européenne tenait la barre des 1,23 dollar au lendemain du premier FOMC de la Fed présidé par Jerome Powell, ponctué d'un nouveau tour de vis sur les taux courts américains. A cette heure, l'euro consolide de 0,17% à 1,2320 dollar, après une hausse de 0,40% hier soir. Il recule dans des proportions similaires contre le sterling, le franc suisse et surtout le yen.



'Comme prévu, la banque centrale américaine a bien augmenté son taux directeur de 25 points de base', commentent les analystes de Saxo Banque. 'Les projections économiques n'ont pas réservé de surprise majeure : la croissance attendue a été relevée', ajoutent-ils, la Fed ayant relevé ses attentes en termes de progression du PIB, mais peu pour ce qui est de l'inflation (PCE).



'Jerome Powell a essayé de ménager la chèvre et le chou: afin de neutraliser l'impact potentiellement négatif de la hausse des taux sur la bourse, son discours fut marqué par un ton très accommodant, soulignant notamment qu'au regard des données économiques en possession de la banque centrale, il n'y a aucun risque d'accélération de l'inflation. Le message est limpide, comme l'était d'ailleurs son audition devant le Congrès: il n'y aura pas de précipitation de la part de la Fed dans le cadre du processus de normalisation monétaire', ajoutent encore les spécialistes.



Dans ce contexte, le dollar a baissé sensiblement hier après cette annonce face aux autres devises, ce qui indique que le marché s'attendait à un ton plus 'faucon'. C'est aussi ce que les taux longs semblent indiquer : supérieur à 2,90% avant l'annonce, hier, le rendement du T-Note américain à dix ans est revenu à 2,85% ce midi.



Cependant, l'euro n'en profite guère alors que la dynamique conjoncturelle favorable dont profite l'union monétaire semble maintenant plafonner. En mars, a-t-on appris ce matin de la part d'IHS Markit, l'indice PMI composite en version flash est ressorti à 55,3 points, un 'plus bas de 14 mois' (soit janvier 2017), après 57,1 points en février. Les anticipations se situaient à 56,7 points, selon le consensus. 'Les données de l'enquête signalent ainsi un 2ème ralentissement mensuel consécutif de l'expansion dans le secteur privé de la zone euro', commente IHS Markit.



En outre, l'Ifo a indiqué que son indice mesurant le sentiment des milieux d'affaires allemands s'était légèrement dégradé en mars pour revenir à 114,7 points, après 115,4 points au mois de février. Les entreprises 'se montrent moins optimistes quant aux mois qui viennent. La menace protectionniste pèse sur le moral de l'économie allemande', indique l'institut de Munich.



Tout à l'heure, la Banque d'Angleterre devrait laisser sa politique monétaire inchangée, mais elle pourrait laisser présager d'un futur durcissement.



