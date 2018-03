Devises : l'euro se maintient malgré le risque italien

06/03/2018 | 12:01

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait neutre face à sa contrepartie américaine, à 1,2338 dollar (+ 0,04%). Idem contre le franc suisse et le sterling, l'euro se tassant de 0,21% contre le yen à 130,69. La conférence de presse qui suivra, jeudi, la réunion de la BCE est très attendue par les cambistes.



Comment expliquer la tenue de l'euro alors que si la situation politique semble se décanter en Allemagne, elle reste très difficile en Italie, où des partis plutôt 'anti-euro' (Mouvement 5 Etoiles, Ligue, l'ex-Ligue du Nord) ont réalisé des scores très significatifs ?



'Cette relative quiétude des investisseurs s'explique essentiellement par la force de frappe de la BCE qui est toujours perceptible sur le marché et qui empêche toute spéculation intempestive', expliquent les analystes de Saxo Banque.



Idem pour les propos protectionnistes du Donald Trump. Nombre d'opérateurs semblent estimer que le président américain mettra de l'eau dans son vin afin de ne pas pénaliser outre mesure l'économie nationale.



Par ailleurs, l'agenda de la semaine sera riche, à commencer jeudi par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, à Francfort, et la conférence de presse animée par son président, Mario Draghi.



Certes, l'établissement émetteur de l'Eurozone ne devrait pas annoncer de décision nouvelle. Mais selon des spécialistes parisiens, 'sans rien retirer à sa communication habituelle, le conseil des gouverneurs de la BCE pourrait décider d'ajouter à son communiqué une mention indiquant que les conditions seraient bientôt réunies pour réduire le degré d'accommodation de la politique monétaire'.



Le tout sans se départir d'une extrême prudence afin d''éviter des conséquences indésirables sur les rendements obligataires et/ou sur le taux de change de l'euro. Lors de la conférence de presse, Mario Draghi aura un rôle particulièrement important d'explication et de pédagogie', estiment-ils.



Autre statistique clé en vue : le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié vendredi aux Etats-Unis. Le consensus table sur 204.000 créations de postes non agricoles en février, soit 4.000 de plus qu'en janvier, ainsi que sur une diminution du taux de chômage de 4,1 à 4%.



EG





