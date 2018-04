Devises : l'euro se tasse, le '10 ans' US rapporte plus de 3%

25/04/2018 | 13:26

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne abandonnait ses maigres gains de la veille face à la devise américaine. A cette heure, l'euro recule de 0,20% à 1,2211 dollar, tout en restant presque parfaitement stable face aux autres grandes devises.



Le dollar trouve un certain soutien dans les taux longs : en effet, le rendement du T-Note américain à dix s'est décidé à déborder la barre symbolique des 3% et rapporte ce midi 3,01%, ce qui constitue un record depuis janvier 2014. Rappelons que voilà un an, ce taux étant de 2,30%, et de 2,40% au 1er janvier dernier. Le mouvement accélère.



Un analyste s'interroge sur le sujet : 'l'économie américaine est-elle fragilisée par cette hausse des taux d'intérêt ? Certes, la hausse des taux longs est encore limitée, mais avec un endettement élevé des agents économiques, l'impact d'une remonté des taux d'intérêt n'est elle pas plus violente sur la croissance américaine ?'.



Mais cette tension des taux pourrait aussi accroître l'attractivité de la classe d'actifs obligataire au détriment des actions (et ainsi entraîner des achats de dollars, le marché obligataire étant autrement plus vaste que celui des actions), d'autant que la dégradation des conditions de crédit pourrait aussi inciter les entreprises à réduire leurs nombreux programmes de rachats de leurs propres titres.



L'euro/dollar limite cependant ses mouvements à la veille de la décision du conseil des gouverneurs de la BCE, demain, et de la conférence de presse de son président Mario Draghi. La banque centrale ne devrait pas changer sa politique, mais après un certain affaiblissement des indicateurs conjoncturels sur le Vieux Continent, les propos de son président seront suivis de près.



