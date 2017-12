Devises : l'euro toujours en forme en cette fin d'année

27/12/2017 | 12:45

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se traitait dans des volumes étroits alors que la 'trêve des confiseurs' n'incite pas les cambistes à prendre des risques avant l'année 2018. Pour l'heure, l'euro grappillait cependant 0,32% à 1,1886 dollar, tendance qui valait également contre le yen et le franc suisse. En revanche, le calme était de mise face au sterling.



Les opérateurs de changes digèrent les dernières grandes annonces politiques, comme la baisse significative des impôts qui se profile aux Etats-Unis en 2018. Et ce alors que la conjoncture américaine se situe plutôt en 'haut de cycle', et que des baisses de dépenses ne sont pas prévues parallèlement. Ce qui augure d'une tension des comptes publics fédéraux.



Egalement en ligne de mire : les banques centrales. Dès le 1er janvier, la BCE va diviser par deux le montant actuel de ses rachats d'actifs obligataires (60 milliards d'euros pour l'heure). Même si les 'taux zéro' seront toujours de mise, la politique de l'établissement émetteur européen va devenir moins accommodante, du point de vue 'non conventionnel'.



La Fed, elle, a de longue date mis fin à ses QE et a commencé à ne pas réinvestir - tout doucement - la totalité des tombées obligataires découlant de son portefeuille. Surtout, elle s'est engagée dans le relèvement de ses taux directeurs : abaissés à pratiquement 0% fin 2008, ils ont depuis été relevé cinq fois, dont trois fois en 2017. Et le mouvement devrait se poursuivre l'année prochaine, lorsque Jerome Powell prendra la suite de Janet Yellen à la tête de la banque centrale américaine. Cela étant, nombreux sont les postes qui changeront de titulaires au sein du comité de politique monétaire (le fameux FOMC) de la Fed, ce qui instille une certaine dose de doute.



Plus près de nous, les opérateurs guetteront principalement, tout à l'heure depuis les Etats-Unis, l'indice du Conference Board mesurant le moral du consommateur américain pour décembre, que le consensus anticipe à 128 points après 129,5.



EG





