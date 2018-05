Devises : la déception sur l'inflation US joue pour l'euro

11/05/2018 | 12:41

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne accroissait légèrement les gains engrangés hier face à sa contrepartie américaine. Après une hausse de 0,56% la veille, la principale devise du Vieux Continent prend 0,16% ce midi à 1,1933 dollar, soit plus d'un centime au-dessus du plus bas touché mercredi.



L'euro reste par ailleurs pratiquement neutre face au sterling, au yen et au franc suisse.



Le dollar était dernièrement porté par la santé de l'économie américaine, où le chômage est au plus bas depuis 2000, et la hausse des taux d'intérêt dans l'anticipation de tensions du côté des émissions obligataires, et plus sûrement de nouveaux relèvements de ses taux par la Fed. Mais hier, l'indice des prix à la consommation en données centrales pour avril est ressorti non pas à 2,2% comme attendu, mais à 2,1%, comme en mars.



'Face à une inflation qui ne semble pas exploser à la hausse, il devrait y avoir moins d'urgence pour les membres du FOMC (le comité de politique monétaire de la Fed, ndlr) alors que trois hausses de taux sont encore prévues dans un horizon d'un an', commente Saxo Banque.



Une déception qui a suffi aux cambistes pour prendre des bénéfices après la hausse du dollar, qui en un mois gagne toujours 3,5% contre la monnaie unique européenne.



Autre conséquence du chiffre de l'inflation inférieur aux attentes : du côté obligataire, le rendement du T-Note à dix ans, le produit de taux de référence aux Etats-Unis demeure inférieure à la barre des 3% dépassée aux environs du 25 avril dernier. Il se situe ce midi à 2,95%.



Ce faisant, l'euro fait fi du retour de l'éventuel risque politique en Italie. 'L'hypothèse d'une coalition populiste entre le Mouvement 5 Etoiles de Luigi di Maio et la Ligue de Matteo Salvini a fait plier la bourse italienne hier. Ces deux mouvements anti système ont annoncé avoir enregistré de nettes avancées en vue de la formation d'un gouvernement', soulignent les analystes de Saxo Banque.



