Devises: le cours pivot du yuan au plus haut depuis la dévaluation de 2015

Pékin (awp/afp) - La Chine a fixé mardi le taux de référence du yuan à son plus haut niveau depuis la brusque dévaluation de 2015 --illustration du net renchérissement de la monnaie face à un dollar affaibli, alors que sa dépréciation avait avivé les tensions commerciales sino-américaines.

La banque centrale chinoise (PBOC) a remonté mardi à 6,2816 yuans pour un dollar, contre 6,3193 yuans lundi, le taux-pivot autour duquel le renminbi (autre nom du yuan) est autorisé à fluctuer.

C'est son niveau le plus élevé depuis août 2015 et la dévaluation surprise de 2% alors orchestrée par Pékin: la mesure avait fait tanguer les marchés mondiaux et ravivé les accusations selon lesquelles le pays manipulait sa monnaie pour doper ses exportations.

Le yuan avait au total perdu quelque 5% de sa valeur face au dollar en l'espace de quelques jours. A l'époque, la Chine avait assuré avoir simplement modifié les modes de calcul du taux-pivot pour mieux refléter le marché.

Le régime communiste continue d'encadrer la convertibilité du yuan, qui ne peut fluctuer que dans une fourchette de 2% de part et d'autre du taux-pivot déterminé quotidiennement par la PBOC.

Dans la foulée de la décision de la PBOC mardi, la monnaie chinoise bondissait à la mi-journée, s'échangeant à 6,26 yuans pour un dollar, se rapprochant d'un sommet depuis août 2015.

Le président américain Donald Trump a longtemps accusé Pékin de sous-évaluer artificiellement le yuan pour avantager ses entreprises exportatrices.

M. Trump continue de dénoncer les pratiques commerciales jugées "déloyales" de la Chine, dont il menace certaines exportations de taxes douanières, mais la manipulation des changes ne figure plus au rang de ses principaux griefs.

De fait, la monnaie chinoise a peu ou prou effacé ses pertes de l'été 2015.

Après être resté sous forte pression jusqu'à mi-2017, en raison d'une conjoncture chinoise morose, d'un dollar fort, et de colossales fuites de capitaux hors du pays, le renminbi s'est depuis vigoureusement repris.

Aidé par la stabilisation de l'économie chinoise, le yuan a gagné plus de 6% sur l'ensemble de 2017, et son renchérissement s'est nettement accentué ces dernières semaines face à l'affaiblissement du billet vert.

De l'avis de certains experts, cette appréciation laisse supposer que la Chine est prête à se montrer accommodante dans ses âpres négociations commerciales avec Washington.

Mais "les gains du yuan s'expliquent principalement par la faiblesse du dollar", observait dans une récente note Mark Williams, du cabinet Capital Economics.

Selon lui, les autorités chinoises, "embarrassées par la récente accélération de la hausse du yuan", pourraient intervenir sur les marchés pour enrayer d'éventuelles pressions spéculatives sur la monnaie.

afp/rp