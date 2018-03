Devises : les cambistes dans l'expectative mercredi midi

14/03/2018 | 12:13

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne se tassait d'environ 0,20% face à ses principales contreparties, tout en restant neutre contre le franc suisse. A cette heure, l'euro se replie ainsi de 0,24% à 1,2364 dollar.



'Les marchés financiers n'ont pas très bien réagi à la décision du président Trump de se séparer du secrétaire d'Etat, Rex Tillerson, une semaine après avoir fait de même avec son principal conseiller économique, Gary Cohn : baisse des Bourses et repli tant des taux longs que du dollar, sur fond de cours de l'or un peu plus fermes', commentent ce matin les spécialistes de La Banque Postale (LBP) AM.



L'incertitude politique, qui ces derniers mois semblait se concentrer sur l'Europe et l'Asie, s'accumule également au-dessus des Etats-Unis. Et elle est aussi économique, puisque le plan de relance contracyclique de Donald Trump est accompagné de doutes, de mesures protectionnistes aux contours flous, et maintenant du 'limogeage' du patron du département d'Etat, l'ex-PDG d'ExxonMobil Résultat d'exploitation Tillerson. Ce dernier est remplacé par un 'faucon' opposé à l'accord de Paris sur le climat et à la détente avec l'Iran, Mike Pompeo.



LBP AM en tire la conclusion suivante : 'Renforcer l'économie américaine et créer un rapport de force en sa faveur, voilà les ambitions de l'administration Trump. Tant pis si les règles préexistantes sont écornées. A ce titre, le cadre nécessaire au 'doux commerce' risque d'être malmené et cela inquiète au sein de la communauté des affaires'.



Pour les analystes de Saxo Banque, 'on constate de plus en plus que les investisseurs se préoccupent de la ligne directrice de la Maison Blanche sur les plans économique et diplomatique'. Pour l'heure, c'est la ligne 'faucon' qui semble s'imposer. Elle ne déstabilise guère les marchés d'actions mais pèse en revanche sur la valeur du dollar.



En attendant, les dernières statistiques, comme celles de l'inflation hier aux Etats-Unis, demeurent sous contrôle et/ou se stabilisent sur de hauts niveaux, ce qui vaut grosso modo pour l'ensemble de la planète.



Et ce en dépit du maintien du rendement du T-Bond à dix ans, le produit obligataire de référence aux Etats-Unis, qui rapporte 2,84% ce midi. Depuis un mois, il se traite grosso modo entre 2,70 et 2,95% environ, sachant qu'il avait terminé l'année 2017 à 2,40%.



Cet après-midi sur l'agenda statistique des Etats-Unis, les opérateurs guetteront notamment les prix à la production et les ventes de détail pour février.



