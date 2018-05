Devises : statu quo en attendant la Fed

02/05/2018 | 12:57

Mercredi midi en Europe, les grandes paires de devises attendaient sagement le terme de la réunion de la Fed, ce soir. Pour l'heure, l'euro grappille symboliquement 0,05% à 1,1998 dollar, faibles tendances également de mise face au yen et au franc suisse. Même si la principale devise du Vieux Continent se tasse de 0,24% contre le sterling, à 0,8788.



Un certain attentisme domine donc ce midi. C'est en effet ce soir que se terminera le comité de politique monétaire de deux jours (entamé hier, qui n'était pas un jour férié aux Etats-Unis), le second du genre sous la présidence de Jerome Powell. De l'avis général, la banque centrale américaine ne devrait pas changer son fusil d'épaule.



Notons que ce FOMC, qui se limitera à un simple communiqué, ne sera pas suivi d'une conférence de presse ni d'une mise à à jour des prévisions macroéconomiques. Mais tel sera sera en revanche le cas les 12 et 13 juin, lors desquels le consensus anticipe très largement un nouveau 'tour de vis' sur le taux courts.



Ce matin sur l'agenda statistique sur le Vieux Continent, on a notamment appris que la croissance du PIB de la zone euro au 1er trimestre était ressortie à 1,4%, comme prévu, confirmant un léger ralentissement après 1,6% au 4e trimestre 2017.



Notons aussi que la version finale de l'indice PMI manufacturier pour l'Eurozone s'est établi à 56,2 points en avril (contre 56 en estimation flash), après 56,6 points en mars. 'La croissance ralentit de nouveau dans le secteur manufacturier de la zone euro au début du 2ème trimestre 2018', titre l'institut de conjoncture.



EG





