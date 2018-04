Diaxonhit et Vatel Direct annoncent

Paris, le 23 avril 2018 – Diaxonhit (FR0013240934, ALEHT, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical de spécialité in vitro et les sciences de la vie, annonce une levée de fonds obligataire d'un montant de 2,5 millions d'euros pour le compte d'eurobio-ingen, une société française qui développe, produit et commercialise des réactifs destinés à la Recherche et au Diagnostic biomédical.

Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, vient de clôturer avec succès sa neuvième levée de fonds en récoltant 2 499 947,44 € pour le compte de la société eurobio-ingen.

Avec une centaine de collaborateurs, eurobio-ingen fait partie aujourd'hui d'un groupe français, acteur intégré du diagnostic in vitro, intervenant de la recherche à la commercialisation de produits diagnostiques de spécialités et de produits pour la recherche dans le domaine des sciences de la vie. L'objectif de ce financement est de donner à eurobio-ingen de nouvelles ressources financières pour soutenir sa stratégie de développement et de croissance externe.

Les obligations souscrites ont un taux d'intérêt annuel de 6%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d'un montant de 1 000€ à un versement mensuel brut par EUROBIO INGEN de 19,33 € pendant 5 ans.

Avec ce neuvième dossier, Vatel Direct confirme sa place dans le top 10 des plateformes de financement participatif qui ont le plus prêté depuis janvier.

Prochains rendez-vous financiers

Résultat 2017 : 23 avril 2018

Assemblée générale annuelle : juin 2018

Chiffre d'affaires premier semestre 2018 : juillet 2018



A propos de Diaxonhit

Diaxonhit (Euronext Growth, FR0013240934, ALEHT) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités et des sciences de la vie. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit dispose de son propre réseau étendu de distribution et d'un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le groupe Diaxonhit compte environ 120 collaborateurs et deux unités de production basés en région parisienne et aux Etats-Unis. Il fait partie des indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.diaxonhit.com/fr

Mnémonique : ALEHT - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALEHT.PA - Bloomberg : ALEHT:FP



À propos de Vatel Direct

Vatel Direct, SAS au capital de 200 000 euros, RCS 814 648 119 est Conseiller en investissements participatifs immatriculé auprès de l'ORIAS n°17002715 Avec ce 8ème dossier, Vatel Direct a levé au total sur les 11 derniers mois près de 5,3 M€ auprès de 200 souscripteurs, se plaçant ainsi à la cinquième place des principaux acteurs français du crowdlending en termes de montants collectés en 2017. Vatel Direct est la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital. La société a obtenu le statut de CIP auprès de l'AMF et est enregistrée à l'Orias sous le numéro 17002715.

Vatel Direct finance des PME rentables sous forme d'obligations simples, remboursables mensuellement, pour des montants de 200 K€ à 2 M€ et sur des durées de 3 à 5 ans. La plateforme a déjà financé neuf PME pour plus de 8 M€ depuis sa création.



Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.



Vos contacts

Diaxonhit Vatel Direct Laëtitia Clisson Marc Meneau Chargée de Communication Associé Gérant +33 (0)1 69 07 94 77 +33 (0)1 40 15 61 77 L.CLISSON@eurobio-ingen.com mmeneau@vatelcapital.com

