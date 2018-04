Digitalisation dans la supply Chain : seulement 5% des entreprises en profitent

Seulement 5% des entreprises profitent pleinement de la vague de digitalisation qui touche le monde de la supply chain. C'est ce qui ressort de l'étude « Digitalisation de la supply chain : où en sommes-nous et vers quoi allons-nous ? » réalisée par Lisa Harrington pour DHL, en interrogeant pas moins de 355 professionnels de différents secteurs (automobile, CPG, santé...) partout dans le monde.

La raison tient notamment au rythme effréné de l'évolution des nouvelles technologies, qui dépasse la capacité des entreprises à les appréhender et à les maitriser. Actuellement, les technologies en tête des priorités des entreprises interrogées sont les systèmes d'analyse Big Data (73%), devant les applications Cloud (63%), l'IoT (54%), la blockchain (51%) et le machine learning (46%). Parmi les solutions physiques, les solutions plébiscitées sont la robotique (63%), devant les véhicules autonomes et AGV (40%), l'impression 3D (33%), et enfin la réalité augmentée et les drones (28%).

Sans surprise, les apports attendus de ces nouvelles technologies sont en premier lieu la réduction des coûts et l'amélioration de la rentabilité, une attente exprimée par 82% des sociétés en ce qui concerne les solutions hardware et 77% pour les solutions informatiques.