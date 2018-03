Direct Energie vise 3 millions de clients à fin 2018

Le n°3 du marché de l'électricité et du gaz en France a précisé dans un communiqué qu'il visait pour 2018 un parc clients de 3 millions de sites et, à "température conforme aux normales saisonnières", un chiffre d'affaires compris entre 1.350 et 1.400 millions d'euros (+18,4% à +22,7%) ainsi qu'un Ebitda de 195 à 205 millions.

Le groupe a également confirmé son ambition de livrer plus de 4 millions de sites clients tous segments, énergies et pays confondus à horizon 2020.

Direct Energie a enregistré au titre de 2017 un résultat opérationnel courant de 102,1 millions (+17,6%), un Ebitda de 142,7 millions (+21,2%) et un chiffre d'affaires - déjà publié - de 1.966 millions (+16,2%).

Son résultat net chute cependant à 51,9 millions d'euros (contre 123,6 millions), le groupe ayant enregistré une charge d'impôts différés de 25,9 millions alors qu'il avait bénéficié d'un produit d'impôts différés de 40,9 millions en 2016.

Direct Energie, qui compte 949.000 acquisitions brutes de sites clients en France en 2017 (+21,4%) pour un total de 2,6 millions de sites à fin décembre, a également réaffirmé son intention de poursuivre le développement de ses activités de production à l'amont, notamment dans les renouvelables.

Il a procédé l'an dernier au rachat de Quadran, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergies renouvelables en France.

Le groupe propose un dividende de 0,35 euro par action, en hausse de 40%.

(Benjamin Mallet, édité par Matthieu Protard)