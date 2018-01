Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon une nouvelle étude d'Allianz Global Investors, les dividendes représentent une composante importante de la rémunération des investisseurs en actions et les aident à atténuer la volatilité des performances de ces dernières. Jörg de Vries-Hippen, CIO Actions Europe chez Allianz Global Investors, s'attend à ce que les dividendes versés par les sociétés européennes s'élèvent à un montant record de 323 milliards d'euros en 2018, soit près de 23 milliards d'euros (7,7 %) de plus qu'en 2017.Il est convaincu que les dividendes ne sont que l'une des raisons pour lesquelles les actions européennes sont particulièrement attrayantes : "Il y a longtemps que les perspectives n'ont pas été aussi prometteuses qu'en ce début d'année 2018. L'économie européenne se porte bien et les bénéfices des entreprises devraient continuer à évoluer positivement, une situation qui a un impact favorable sur les paiements de dividendes et les ratios de distribution des sociétés. Dans l'ensemble, nous prévoyons une croissance des bénéfices d'environ 8 %, ou légèrement inférieure si la vigueur de l'euro persiste", indique Jörg de Vries-Hippen, chez AllianzGI."L'an dernier, 80 % des bénéfices ont été distribués sous forme de dividendes - un record historique. Cela signifie que les entreprises ne souhaitent plus se développer à n'importe quel prix. Une plus grande attention est accordée aux intérêts des actionnaires dans l'utilisation des bénéfices des sociétés", ajoute-t-il.En Europe, c'est au Portugal (avec 4,47%), puis en Espagne (4,07%) et, enfin, en Finlande (4,02%), que le rendement moyen du dividende a été le plus élevé en 2017. Le Royaume-Uni, qui est traditionnellement le marché le plus important en termes de volume pour les investisseurs en quête de dividendes, s'est classé au quatrième rang (3,98 %). En Allemagne, le rendement moyen du dividende s'est établi à 2,51 % en 2017.D'après Jörg de Vries-Hippen, qui gère le fonds Allianz European Equity Dividend au sein duquel il privilégie les sociétés distribuant des dividendes élevés, "ces moyennes sont une référence importante et sont extrêmement révélatrices de la valorisation de chaque marché. Selon moi, les facteurs décisifs sont le montant du dividende et la manière dont une entreprise est à même de convertir les flux de trésorerie attendus en une politique de dividende durable. Sur presque toutes les places boursières européennes, nous pouvons aujourd'hui trouver des entreprises qui satisfont à nos normes de qualité sur ces deux facteurs. A l'heure actuelle, les entreprises issues des secteurs pétrolier, des télécommunications et de l'assurance sont particulièrement intéressantes du point de vue des dividendes".