Docteur Ordinateur recrute de nouveaux franchisés en 2018

Docteur Ordinateur, le spécialiste de la réparation d'ordinateurs et expert en formation aux nouvelles technologies, va lancer une nouvelle campagne pour recruter des franchisés désireux d'accéder à un concept éprouvé. Pour se distinguer, Docteur Ordinateur lance le contrat d'assistance SÉRÉNITÉ. Ce contrat « Prêt à signer » permettra de gagner des revenus récurrents et de valoriser son fonds de commerce.

Maxime Berreby, fondateur de Docteur Ordinateur « Docteur Ordinateur lance un appel à candidatures pour recruter de nouveaux franchisés, quelle que soit leur structure juridique, micro-entreprise ou SARL. Nous leur permettons d'intégrer un réseau dynamique et de se positionner sur un secteur en très forte croissance. Nous mettons à la disposition de nos franchisés de nombreuses ressources qui contribuent à accroitre leur attractivité. Enfin, le sérieux et la forte reconnaissance de notre marque sont de solides garanties pour se lancer sur le marché des services à la personne. »

Docteur Ordinateur propose une offre qui s'articule autour de services d'assistance et de gestion du cycle de vie des équipements électroniques qui investissent notre quotidien : PC, tablettes et objets connectés. Docteur Ordinateur est également installateur et revendeur de logiciels et de matériels. Fort de ces éléments, Docteur Ordinateur permet au grand public de réparer et faire évoluer tout matériel informatique dans les meilleures conditions. Les interventions sont réalisées localement en points de vente mais également à domicile chez le client.

Maxime Berreby, fondateur de Docteur Ordinateur « Docteur Ordinateur vous propose un nouveau modèle économique créateur de valeur : le contrat d'assistance SÉRÉNITÉ, unique en France pour vos clients particuliers. Cette nouvelle ressource accessible à tous est une réelle innovation. Nous souhaitons recruter 25 nouveaux franchisés d'ici à la fin de l'année. »

