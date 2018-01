Dog Meat Free Indonesia : la cruauté envers les animaux sur les marchés « extrêmes » de l'Indonésie, où les chiens et les chats sont matraqués et passés au chalumeau vivants

Le gouvernement exhorté à prendre des mesures immédiates pour protéger les animaux et la santé publique

LONDRES, le 24 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Le gouvernement indonésien est exhorté à fermer les cruels marchés d'animaux vivants du pays, où des milliers de chiens et de chats sont matraqués en public, brûlés vivants et massacrés pour être mangés.



Les militants de la coalition Dog Meat-Free Indonesia ont filmé deux des plus célèbres des 200 marchés d'animaux vivants de Sulawesi du Nord, « Tomohon Extreme Market » et « Langowan Market », pour dénoncer les souffrances horribles endurées régulièrement par les animaux. Les chiens et les chats vivants sont vus tremblants dans les cages, alors qu'ils sont frappés à la tête les uns après les autres, hurlant de douleur.

Lola Webber, coordinatrice de la campagne Dog Meat-Free Indonesia, commente : « C'était comme marcher en enfer. Les chiens se blottissaient les uns contre les autres dans des cages, tremblant de peur alors qu'ils regardaient les autres se faire tuer autour d'eux, en attendant leur tour. La vue de la terreur absolue dans leurs yeux, le battement du gourdin pendant qu'ils étaient matraqués, leurs cris de douleur mais aussi l'odeur des poils et de la chair brûlants étaient épouvantables et inoubliables ».

Télécharger toutes les photos / vidéos : https://www.dogmeatfreeindonesia.org/resources/extreme-markets

Des milliers de chiens et de chats sont tués chaque semaine sur les marchés du nord de Sulawesi, principalement des animaux de compagnie volés ou des chiens ayant des maîtres. Environ 80 % d'entre eux sont importés d'autres provinces, ce qui est illégal en vertu de la loi antirabique indonésienne interdisant la circulation des chiens entre les provinces. Le déplacement d'un grand nombre d'animaux porteurs de maladie inconnue dans des zones fortement peuplées va à l'encontre des recommandations d'élimination de la rage des autorités de premier plan, notamment l'Organisation mondiale de la santé.

L'Indonésie compte beaucoup sur les touristes du monde entier. Chaque année, plus de 10 millions de touristes visitent l'Indonésie ; ils viennent principalement de Singapour (1,6 million), de Malaisie (1,5 million), d'Europe (1,5 million), de Chine (1,3 million) et d'Australie (1 million). Un nombre important vient également du Royaume-Uni, de l'Amérique du Nord, de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande. La coalition DMFI doit joindre son appel visant à à interdire purement et simplement ce commerce brutal.

Bobby Fernando d'Animal Friends Jogja commente : « La plupart des Indonésiens ne mangent pas de chiens et de chats, et cette extrême cruauté ternit notre réputation mondiale. Le slogan d'une « Indonésie merveilleuse » (« Wonderful Indonesia ») de l'office du tourisme sonne creux quand vous avez regardé dans les yeux un chien éclaboussé de sang et tremblant de peur ».

Écrivez au gouvernement indonésien et signez notre pétition sur www.dogmeatfreeindonesia.org

Télécharger des photos / vidéos : https://www.dogmeatfreeindonesia.org/resources/extreme-markets

Légende de la photo : Des chiens qui attendent leur sort sur le marché des animaux en Indonésie

