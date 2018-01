Donald Trump compte aller au Forum économique mondial de Davos

Le président américain Donald Trump compte se rendre à Davos pour participer au Forum économique mondial, qui se tiendra dans la station de montagne helvétique du 23 au 26 janvier, a fait savoir mardi la porte-parole de la Maison blanche.

L'an dernier, les dirigeants et décideurs de la planète s'étaient concentrés, à Davos, sur l'impact qu'auraient les idées du tout nouveau président républicain sur l'économie mondiale.

Cette année, Donald Trump viendra en personne exposer son programme "America First", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

Le thème de l'édition de cette année du Forum économique mondial concernera les causes des fractures politiques, économiques et sociales de la société, et les participants seront invités à esquisser des solutions. (Steve Holland et Roberta Rampton; Eric Faye pour le service français)