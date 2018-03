WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - Le président américain Donald Trump a fait l'éloge samedi de son homologue chinois Xi Jinping après l'annonce de la fin de la limitation du nombre de mandats présidentiels en Chine, selon un enregistrement audio diffusé par CNN.

Le Parti communiste chinois a annoncé dimanche dernier la fin de la limitation à deux du nombre de mandats de cinq ans que peut exercer un président. L'Assemblée nationale populaire, le Parlement chinois, qui entame sa session annuelle lundi, devrait ratifier cette décision.

"Il est maintenant président à vie, président à vie. Il est formidable", a déclaré Donald Trump, selon un enregistrement audio reprenant des propos tenus par le chef de la Maison blanche lors d'une levée de fonds à huis-clos en Floride et diffusés par la chaîne de télévision CNN.

"Et, vous voyez, il a été capable de le faire. Je pense que c'est super. Peut-être que nous devrions tenter le coup, un de ces jours", a ajouté Donald Trump sous les applaudissements de ses partisans.

On ne sait pas si Donald Trump, qui est âgé de 71 ans, a fait ces commentaires sur l'extension du mandat présidentiel pour plaisanter. Sollicitée, la Maison blanche n'a pas répondu.

Une élue démocrate à la chambre des représentants, Ro Khanna, a déclaré sur Twitter : "Blague ou pas, parler d'être président à vie comme Xi Jinping est le sentiment le plus non américain exprimé par un président américain. George Washington doit se retourner dans sa tombe."

Les présidents américains exerçaient selon la tradition un maximum de deux mandats de quatre ans jusqu'à ce que Franklin Roosevelt soit élu un record de quatre fois à partir de 1932. Un amendement à la Constitution a été voté en 1951 pour limiter le temps au pouvoir d'un président à deux mandats de quatre ans.

Dans ses propos, Donald Trump a qualifié Xi Jinping de "grand homme" pour ajouter : "C'est le président (chinois) le plus puissant depuis 100 ans."

Donald Trump, qui a souvent critiqué la politique commerciale chinoise, a déclaré que le président chinois, l'avait traité "extrêmement bien" lors de sa visite en novembre.

Le chef de la Maison blanche avait dit au New York Times en décembre que c'était à cause de la Corée du Nord qu'il avait été "indulgent" avec la Chine "parce que la seule chose plus importante pour moi que le commerce c'est la guerre". (David Shepardson; Danielle Rouquié pour le service français)