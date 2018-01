Donald Trump menace Steve Bannon de poursuites judiciaires

(Actualisé avec mise en vente du livre avancée à vendredi)

Donald Trump menace d'attaquer en diffamation son ancien conseiller en stratégie Steve Bannon, qui assimile dans un livre à paraître vendredi l'entretien de juin 2016 entre le fils aîné du président, des cadres de son équipe de campagne et des interlocuteurs russes à une trahison.

La réunion de la Trump Tower, qui est au coeur de l'enquête sur les soupçons de collusion entre l'équipe de Trump et le Kremlin, a suscité la stupeur de Bannon, selon les extraits de ce livre intitulé "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Le Feu et la fureur: A l'intérieur de la Maison blanche de Trump) et signé Michael Wolff, journaliste au Hollywood Reporter.

En raison d'"une demande sans précédent", l'éditeur Henry Holt & Co a décidé d'avancer la mise en vente, d'abord prévue mardi, à vendredi matin.

Les avocats du président ont envoyé mercredi à Bannon une lettre de mise en demeure que Reuters a pu consulter. Ils y affirment que l'ancien conseiller a trahi sa parole en s'entretenant avec Michael Wolff au sujet de Trump, de sa famille et de la campagne présidentielle de 2016.

Ils lui reprochent aussi des propos désobligeants sur le président et sa famille.

"Une action judiciaire est imminente", annonce Charles Harder, l'avocat personnel de Donald Trump, dans un communiqué.

Dans la lettre de mise en demeure, il menace également de demander l'interdiction du livre et de poursuivre Michael Wolff et son éditeur en diffamation.

Le président américain a affirmé mercredi que Bannon n'avait "rien à voir" avec lui ou avec sa présidence. "Quand il a été limogé (en août 2017), non seulement il a perdu son travail, mais il a perdu la tête", a estimé Donald Trump dans un communiqué. (Steve Holland et Jim Oliphant; Guy Kerivel et Jean-Philippe Lefief pour le service français)