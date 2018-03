DongFeng Motor Group et le Groupe PSA créent une coentreprise de leasing sur le marché automobile chinois

Regulatory News:

Le 23 mars 2018, DongFeng Motor Group (DFG), Banque PSA Finance (BPF, captive de financements et de services de mobilité du Groupe PSA) et DongFeng Peugeot Citroën Automobiles (DPCA) ont signé un accord visant à créer une coentreprise de leasing financier afin d’offrir notamment des solutions de locations longue durée, avec ou sans option d’achat, à leurs clients chinois. Ce nouvel accord renforce le partenariat stratégique entre DFG et le Groupe PSA dans les domaines de l'automobile, du financement et des services de mobilité.

La nouvelle société de leasing sera immatriculée à Wuhan (ville d’implantation de DFG et de DPCA, située dans la province du Hubei) dans la Zone de Développement Economique & Technologique. Dotée d’un capital social de 300 millions de Renminbi, DPCA en sera l'actionnaire principal et détiendra 50% des parts. DFG et BPF (au travers de PSA Finance Nederland B.V.) détiendront respectivement 25% des parts. Cette nouvelle société de leasing, captive de DPCA, offrira ses solutions aux clients des marques Peugeot et Citroën notamment, tout en incluant la marque DS Automobiles.

DFG et le Groupe PSA conçoivent à travers de leurs coentreprises des expériences automobiles uniques et apportent des solutions de mobilités innovantes en Chine pour répondre aux attentes de tous. Avec le renforcement d’une offre diversifiée de financement et de services de mobilité, cette nouvelle coopération stratégique dans le domaine du leasing participe à l’ambition du Groupe PSA en Chine d’être un constructeur automobile de référence et le fournisseur de solutions de mobilité préférés des clients.

A l’occasion de la signature de l’accord, Rémy Bayle, Directeur General de BPF déclare : « Les activités de leasing financier en Chine vont devenir un levier essentiel au service de la performance commerciale de nos Marques. Elles représenteront une gamme complémentaire aux solutions actuelles de financement et répondront à un nouvel usage de l’automobile. Cette nouvelle activité sera un soutien important du plan de croissance de DPCA. »

A propos de Banque PSA Finance

Etroitement associée à la politique commerciale des marques Peugeot, Citroën et DS, et maintenant Opel et Vauxhall, Banque PSA Finance (BPF) assure le financement des ventes des véhicules par les réseaux des marques et la commercialisation de services associés. Au 1er semestre 2017, au travers de filiales conjointes, notamment avec le Groupe Santander, BPF a distribué 419 500 nouveaux contrats de financement et plus de 835 350 contrats d’assurance et services dans 18 pays, permettant de renforcer la compétitivité de toutes les Marques du Groupe PSA auprès de leurs réseaux et clients. 2017 sera pour Banque PSA Finance, l’année de l’accélération de la transformation de son modèle économique. Encore plus performante, au travers de sa mission de fournisseur de services de mobilité, BPF continue d’accompagner le plan PUSH to PASS du Groupe PSA, afin de proposer des solutions répondant aux nouvelles attentes de ses clients, présents et futurs. A la suite du rachat le 1er août 2017 des marques Opel et Vauxhall, le Groupe PSA et BNP Paribas ont annoncé le 1er novembre 2017, l’acquisition conjointe des sociétés captives de financement d’Opel et Vauxhall, pour mieux servir les concessionnaires et clients d’Opel/ Vauxhall.

