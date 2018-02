Double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, 18 morts

(Bilan actualisé, précisions)

MOGADISCIO, 23 février (Reuters) - Deux voitures piégées ont explosé vendredi à Mogadiscio, la capitale somalienne, faisant 18 morts et 20 blessés, a annoncé le service d'ambulances de la capitale.

Des tirs ont été entendus près du palais présidentiel au moment des explosions, ont indiqué la police et le service d'ambulances.

Cette opération n'a pas été revendiquée. Le groupe djihadiste somalien Al Chabaab, lié à Al Qaïda, a revendiqué plusieurs attentats de ce type à Mogadiscio par le passé.

Un épais nuage de fumée était visible dans le ciel de la capitale près du palais et des tirs se poursuivaient près de la résidence du président, a indiqué un journaliste de Reuters.

Selon le récit de la police à propos de la première explosion, des "activistes" ont tiré sur le personnel chargé de tenir un point de contrôle près du palais présidentiel et ont pu ainsi forcer le barrage.

"Les activistes sont sortis quand ils se sont approchés du palais, la voiture piégée (conduite par un kamikaze) a explosé devant le palais où se trouvaient de nombreux militaires qui gardaient la rue à côté du palais", a déclaré le major Omar Abdoullahi à Reuters.

La seconde explosion était une voiture piégée garée devant un hôtel à proximité du palais présidentiel, ont précisé la police et des témoins.

Un épais nuage de fumée est visible dans le ciel de la capitale et des fusillades se poursuivent près de la résidence du président, a indiqué un journaliste de Reuters.

Les rues autour du palais présidentiel et près du nouvel hôtel étaient bouclées par les forces de l'ordre qui en empêchaient l'accès aux ambulances et aux journalistes.

En octobre, plus de 500 personnes avaient trouvé la mort dans un double attentat à la bombe à Mogadiscio. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection des Chabaab en 2007 mais la milice ne l'a pas revendiquée. (Abdi Sheikh; Pierre Sérisier et Danielle Rouquié pour le service français)