Douma-May, Trump et Macron veulent une réaction internationale

LONDRES/WASHINGTON, 10 avril (Reuters) - Theresa May, Donald Trump et Emmanuel Macron ont promis mardi de faire le nécessaire pour empêcher tout nouveau recours aux armes chimiques, après celui qui aurait eu lieu samedi à Douma, en Syrie, rapportent les gouvernements britannique et américain.

A Londres, Downing Street indique que Theresa May s'est entretenue séparément avec les présidents américain et français et que les trois dirigeants ont souligné la nécessité d'une réaction internationale à l'attaque chimique présumée de Douma.

La Première ministre britannique et le président des Etats-Unis ont condamné le "mépris" du chef de l'Etat syrien Bachar al Assad pour la vie humaine, dit de son côté la Maison blanche.

S'il est confirmé, le recours "éminemment répréhensible" à de telles armes témoigne de la cruauté révoltante du régime de Bachar al Assad, ajoute Londres.

"Ils ont convenu que la communauté internationale devait réagir pour faire respecter l'interdiction mondiale de l'utilisation des armes chimiques", a déclaré une porte-parole de la Première ministre. (Susan Heavey et William James, Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Jean-Stéphane Brosse)