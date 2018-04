Douma-Theresa May réclame plus de fermeté

STOCKHOLM, 9 avril (Reuters) - La Première ministre britannique a invité lundi la communauté internationale à faire preuve de plus de fermeté, après le bombardement à l'arme chimique qui aurait eu lieu ce week-end à Douma, en Syrie.

"La communauté internationale doit renforcer sa détermination à l'égard des responsables", a déclaré Theresa May lors d'une conférence de presse en Suède.

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunit ce lundi pour évoquer le bombardement de Douma, qui a fait plus de 60 morts et un millier de blessés, selon l'Union des organisations de secours et soins médicaux (UOSSM) France. (Johan Sennero, Jean-Philippe Lefief pour le service français)